Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron una embarcación que transportaba 26 bultos con cocaína, en un operativo en las costas de Guerrero que dejó dos personas detenidas.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Armada de México detectó movimientos sospechosos de una pequeña embarcación durante labores de vigilancia marítima y patrullaje en altamar.

Tras una inspección, los marinos localizaron 26 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, así lo informó el Gabinete de Seguridad.

Semar intercepta embarcación con 26 bultos de cocaína (Gabinete de Seguridad)

Semar asegura 26 bultos de cocaína en embarcación de Guerrero; detienen a dos involucrados

Durante un operativo en las costas de Guerrero, la Semar aseguró una embarcación con 26 bultos de cocaína, sumando 89 bultos interceptados en operaciones marítimas de esta semana.

En el operativo fueron detenidos dos tripulantes, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica y confirmar el peso exacto del cargamento asegurado.

La Semar señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para frenar el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado.

Autoridades federales han intensificado los aseguramientos en el Pacífico mexicano. Días antes, la Semar informó sobre el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec.