El gobierno de Estados Unidos multó a la reconocida escuela deportiva IMG Academy, tras revelarse que tuvo vínculos con hijos de capos al matricularlos por 5 años.

La IMG Academy, una de las escuelas más prestigiosas deportivas en Florida, recibió una multa de 1.7 millones de dólares (29 millones 180 mil 160 pesos) por violar sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al dejar que hijos de dos líderes de un cártel mexicano estudiaran ahí.

IMG Academy no realizó verificaciones y se benefició de las colegiaturas de los hijos del narco

IMG Academy de Miami Florida, una de las escuelas deportivas más prestigiosas de Estados Unidos, recibió una multa por parte del gobierno tras darse a conocer que entre sus aulas estuvieron estudiando hijos de narcos de mexicanos.

Los estudiantes pagaron colegiaturas de hasta 102 mil 235 dólares anuales entre los años del 2018 y 2023, lo cual representó un apoyo financiero indirecto a las familias sancionadas

IMG Academy recibe multa del gobierno de Estados Unidos por aceptar hijos del narcotráfico mexicano (IMG Academy)

También se dio a conocer que la academia IMG no realizó verificaciones mínimas de diligencia debida a los estudiantes y sus familias.

Esto ha trascendido en los medios al resaltar las vulnerabilidades en instituciones educativas de élite ante el lavado de dinero, lo cual ya ha generado debates sobre la concesión de visas estudiantiles y posibles prácticas similares en escuelas mexicanas de alto nivel.