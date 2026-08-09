México exige retirar 31 piezas arqueológicas mexicanas de subasta en Estados Unidos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México exigió retirar de una subasta en Estados Unidos 31 piezas arqueológicas mexicanas.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, informó a través de redes sociales que las piezas, pertenecientes al patrimonio cultural de México, fueron detectadas por un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ante ello, las autoridades mexicanas denunciaron la venta y anunciaron que emprenderán acciones legales para impedir la subasta y buscar que las piezas arqueológicas sean restituidas a México.

Secretaría de Cultura exige retirar 31 piezas arqueológicas mexicanas de una subasta en Estados Unidos (@ccurieldeicaza)

¿Qué casa de subastas de Estados Unidos ofrece las 31 piezas arqueológicas mexicanas?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Cultura, las 31 piezas arqueológicas mexicanas fueron identificadas en el catálogo de Artemis Fine Arts, una casa de subastas estadounidense que ofrece objetos y obras de distintas culturas.

Entre su oferta se encuentran piezas de arte:

Gitano

Griego

Romano

Del Cercano Oriente

Asiático

Precolombino

Africano

Tribal

Oceánico

La casa de subastas también señala que cuenta con una amplia colección de objetos elaborados con materiales como cerámica, piedra, metal, madera, vidrio y textiles.

Asimismo, su catálogo incluye piezas relacionadas con culturas y regiones de:

Sudamérica

Centroamérica

México

Grecia

Italia

Roma

Egipto

Oriente Medio

China

India

Japón

Pacífico Sur

Artemis Fine Arts señala que cada una de las piezas que ofrece está garantizada como auténtica y que, en caso contrario, contempla la devolución del dinero a sus clientes.

México emprende acciones legales para recuperar las 31 piezas arqueológicas

Tras la identificación de las 31 piezas arqueológicas mexicanas en la subasta de Artemis Fine Arts, Claudia Curiel informó que la Secretaría de Cultura federal ya inició las acciones necesarias por la vía legal para evitar su comercialización y buscar que el patrimonio cultural sea devuelto a México.

Cabe recordar que desde la administración anterior, el Gobierno de México ha realizado diversos esfuerzos para recuperar piezas arqueológicas mexicanas que se encuentran fuera del país y cuya comercialización representa un posible riesgo para el patrimonio cultural nacional.