Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México invita a celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) los 7 años de la transformación este 6 de diciembre.

La llamada Marcha del Tigre convocada por jóvenes simpatizantes de la Cuarta Transformación, así como de la presidenta Claudia Sheinbaum y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se junta también con la celebración del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tanto la marcha del Tigre como la celebración, concentración de los 7 años de la Transformación y defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrán lugar el próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

Por lo que Claudia Sheinbaum recuerda la invitación abierta a todo el pueblo de México.

Claudia Sheinbaum recuerda invitación en el Zócalo de los 7 años de la transformación este 6 de diciembre

Durante su conferencia mañanera del pueblo del viernes 28 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la oportunidad para recordar nuevamente su invitación abierta a celebrar los 7 años de la transformación el próximo sábado 6 de diciembre en la plancha del Zócalo de la CDMX.

La cita al festejo por los 7 años de la transformación será a partir de las 10:00 horas del próximo sábado 6 de diciembre.

“Aprovecho para invitar de nuevo 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México, 10 de la mañana a celebrar 7 años de transformación”

Además la presidenta de México hizo mención que celebran estos 7 años de la Transformación pese a que hay desde fuera a quienes “no les gusta la transformación de México, quienes no les gustan los gobiernos del pueblo y prefieren los gobiernos de la élites que actúan contra el pueblo”.

En este marco la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que son grupos de ultraderecha los que no están de acuerdo con que siga la transformación de México.

Agregó que ni siquiera son los gobiernos propiamente los que están en contra sino en su lugar “son muy muy conservadores”, señala.

Dice además que estos grupos se unen y utilizan las redes sociales para atacar al Gobierno, adicionalmente de solicitar una supuesta intervención de Estados Unidos en el país.

Por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este es un momento de mostrar su posición porque mientras hay unos que piden la soberanía otros la intervención extranjera.