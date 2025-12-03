Claudia Sheinbaum reacciona al “perreo por la paz” convocado en el marco de la Marcha del Tigre, que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló sobre el Perreo por la Paz que se convocó como antesala de la Marcha del Tigre, movimiento para defender a la 4T.

Claudia Sheinbaum reacciona a “perreo por la paz” convocado en la Marcha del Tigre

A través de las redes sociales se ha viralizado la convocatoria al “perreo por la paz”, reunión que se llevará a cabo el 6 de diciembre a las 8:00 AM en el Caballito de Reforma.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema luego de que han utilizado su frase: “Hay que construir más preparatorias que queden cerca de las casas”, para invitar al “perreo por la paz”.

En su intervención, Claudia Sheinbaum se mostró sorprendida de que ahora este tema viral ha servido para convocar a los jóvenes.

Claudia Sheinbaum señaló que ya lo que hagan los jóvenes con la canción viral que se hizo con su frase, ya es cuestión de ellos y a ella no le molesta.

“Ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabía. Es noticia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explica por qué cree que se hizo viral la canción que surgió con su frase

Al hablar sobre el tema, Claudia Sheinbaum se refirió a la canción viral que realizaron con su frase “ Hay que construir más preparatorias que queden cerca de las casas ”.

Claudia Sheinbaum destacó que fue una joven de Jalisco que hizo esta canción con la frase y se volvió viral en las redes sociales.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum señaló que el tema se hizo viral porque es evidente la creatividad, pero también porque se trata de una necesidad.

Claudia Sheinbaum resaltó que su Gobierno hizo una consulta sobre la deserción en las preparatorias y una de las razones es por el tiempo del trayecto de la casa a la escuela.

Y la otra razón fue que no les gustaba la escuela, por lo que de ahí surgió el plan de llevar las escuelas cerca de los jóvenes para evitar los largos traslados.

Para hacer más atractivo los estudios, el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó el bachillerato nacional.