En redes sociales se difundió la hora y punto de reunión de la “Marcha del Tigre”, donde miles de ciudadanos saldrán en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bajo el lema de “Lo que con amor nos legaron, con amor lo defenderemos”, la Macha del Tigre está convocada a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad para realizarse de forma pacífica.

Es de recordar que la Marcha del Tigre surge en respuesta a la marcha de la llamada “Generación Z”, la cual fue criticada por la poca concentración de jóvenes que participó.

Marcha del Tigre en defensa de Sheinbaum y AMLO (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿A qué hora será la Marcha del Tigre en defensa de Sheinbaum y AMLO?

Los organizadores de la Marcha del Tigre informaron que la movilización pacifica se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 9:00 de la mañana.

¿Cuál será el punto de reunión? La Marcha del Tigre para defender a Sheinbaum y AMLO partirá desde aquí

El punto de reunión de la Marcha del Tigre para defender a Claudia Sheinbaum y AMLO será en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CDMX), donde se espera la llegada de:

Jóvenes

Estudiantes

Adultos

Personas de la tercera edad

¿Dónde terminará la Marcha del Tigre en defensa de Sheinbaum y AMLO?

La Marcha del Tigre terminará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), lugar en el que los asistentes mostrarán su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente AMLO.