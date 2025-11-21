Ante la propuesta de celebrar los 7 años de que Morena llegó al poder en las elecciones de 2018 de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores preparan concentración masiva.

Por esta razón, tuvo lugar una reunión tanto de diputados como senadores de Morena y aliados, Partido Verde Ecologista de México y PT en Palacio Nacional, la tarde de este jueves 20 de noviembre.

Morena prepara concentración masiva por los 7 años de su llegada al poder

En Palacio Nacional se dieron cita legisladores Morena, tanto para hacer un recuento de la agenda legislativa, como para recibir la invitación de Claudia Sheinbaum a la concentración masiva por la llegada de Morena al poder.

Fueron diversos legisladores quienes compartieron los motivos de la reunión, como la concentración masiva para los primeros días de diciembre por los 7 años de Morena; sin embargo, también los llamó a acercarse a la gente.

Al respecto y previo a ingresar a Palacio Nacional, Ricardo Monreal también aseguró que es buena idea el llevar a cabo la concentración masiva para celebrar el arribo de Morena al Ejecutivo.

Dicha concentración invitaría también a quienes simpatizan con la Cuarta Transformación, apoyo refrendado con Claudia Sheinbaum durante las elecciones de 2024.

Claudia Sheinbaum agradece a diputados y senadores por aprobar Paquete Económico 2026

Mediante sus redes sociales, Claudia Sheinbaum mencionó la visita de los diputados y senadores de Morena a Palacio Nacional en donde les agradeció la aprobación del Paquete Económico 2026.

Asimismo, junto a una foto con todos los diputados y senadores de Morena, Claudia Sheinabaum añadió que el agradecimiento fue por la aprobación de las reformas para el Bienestar de México.

Previamente de su ingreso a Palacio Nacional, el diputado Ricardo Monreal explicó que los motivos de dicha reunión con Claudia Sheinbaum fue a solicitud de los legisladores para externarle su respaldo.