Con el fin de externar su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, un grupo de civiles y simpatizantes de Morena, llevará a cabo una manifestación en la CDMX llamada la Marcha del Tigre 2025.

Ante ello, acá te contamos cuál será la fecha, horario y ruta de la manifestación, así como todos los detalles que necesitas saber para que la movilización no te tome por sorpresa.

Marcha del Tigre 2025: Fecha y horario de la manifestación de Morena en CDMX

En la convocatoria para la Marcha del Tigre 2025, el tiktoker ‘pavelpejegrillopolitolog‘, ha ofrecido los detalles de la manifestación en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum:

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Horario: 09:00 horas

Cabe resaltar que se han establecido 2 puntos de reunión distintos para los cuales también se determinaron horarios de inicio diferidos, pero se recomienda llegar a las 09:00 horas.

Marcha del Tigre en defensa de Sheinbaum y AMLO

Marcha del Tigre 2025: Esta será la ruta de manifestación

De acuerdo con los organizadores de la Marcha del Tigre 2025, las personas que se vayan a sumar a la manifestación, deberán llegar al Ángel de la Independencia o a la Torre del Caballito.

A partir del punto de reunión, se tiene contemplado que los contingentes que participen en la movilización, avancen a través de varias calles principales de la CDMX como se indica en esta ruta:

Comenzará a avanzar por Paseo de la Reforma con dirección al poniente

Se incorporará a Avenida Juárez justo en el cruce con Humboldt

Tras cruzar Eje Central, continuará por la Avenida 5 de Mayo

Llegará hasta el Zócalo capitalino, punto final de la manifestación

Cabe destacar que debido a la ruta que seguirá la Marcha del Tigre 2025, se prevé que diversas vialidades estén cerradas a lo largo de la movilización, las cuales se tratan de las siguientes:

Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo estarán cerradas progresivamente

Afectaciones previstas sobre Bucareli, Balderas y Avenida Hidalgo debido a desvíos

Ante dicha situación que provocará afectaciones a la circulación, las autoridades de la CDMX suelen recomendar alternativas viales como es el caso de Circuito Interior y Viaducto.