Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México aún no define si irá a la Marcha del Tigre organizada por jóvenes afines a la Cuarta Transformación.

La Marcha del Tigre tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre a las 09:00 horas en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX).

Además este mismo día también se planea una concentración en el Zócalo capitalino para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum todavía no decide si irá a la Marcha del Tigre pero sí estará en el Zócalo el 6 de diciembre

Tras se cuestionada en su conferencia mañanera del pueblo del lunes 24 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum todavía no decide si irá a la Marcha del Tigre organizada por jóvenes afines a la Cuarta Transformación.

Pero adelantó que sí estará en el Zócalo de la CDMX para hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en 7 años.

“Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es aquí la concentración del Zócalo. Aquí nos vamos a juntar y justamente aquí va a ser eso, hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en 7 años” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además la presidenta de México, aseguró que en estos 7 años también se ha visto las resistencias que hay a la Cuarta Transformación.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió que se debe “mantener el rumbo” porque es lo que quiere el pueblo de México y no un regreso al pasado, por lo que se debe “seguir avanzando con la transformación”.

En la Marcha del Tigre se espera que acudan diferentes sectores de la población como:

Jóvenes

Estudiantes

Adultos

Personas de la tercera edad

Además la Marcha del Tigre se prevé que tenga una ruta del Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo capitalino donde los integrantes de la congregación se unirán para mostrar su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Adicionalmente de mostrar su apoyo al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), considerado de los artífices de la Cuarta Transformación.