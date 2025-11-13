Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México afirma ser más atacada que su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su género y reitera “no estoy sola”.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 13 de noviembre, la presidenta de México recordó que en diferentes ocasiones ha sido atacada por su gestión federal.

Claudia Sheinbaum señaló a bots y comentaristas, pero destaca que por el hecho de ser mujer se ha visto envuelta en más críticas.

Incluso recordó que AMLO decía que en la historia de México no existía presidente antes de él que hubiera recibido tantos ataques y críticas, pero la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que en el marco de su primer año de Gobierno, a ella también la han atacado y quizá ahora hasta más que su antecesor.

“Decía el presidente López Obrador que nunca había recibido ningún presidente la ofensiva que se hizo contra él, yo creo que por ahí nos vamos sino es que ya le ganamos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum afirma tener el respaldo del pueblo de México pese a ser más atacada que AMLO por su género

A pesar de enfrentar esta embestida en su contra por temas como las inundaciones por lluvias que azotaron en 5 estados de la república mexicana, así como el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Claudia Sheinbaum recuerda que tiene el respaldo del pueblo de México.

Porque la mandataria recuerda que en sus giras y vistas a diferentes estados del país ha recibido el apoyo de la población.

“Cuando salgo ahora que fui a Nayarit, no estoy sola. Hay un pueblo que nos respalda y mientras no traicionemos al pueblo va haber un pueblo que nos va a seguir respaldando” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Resalta que este apoyo no lo entienden sus detractores y que los principios de “no robar, no mentir y no traicionar” al pueblo de México es un compromiso que se lleva de por vida, no sólo como servidora pública o presidenta, sino hasta su último día.

Incluso refirió a las críticas por el acoso que vivió afuera de Palacio Nacional del que acusaban de “montaje”, recordó que este tipo de acciones son revictimizantes y una táctica para hacer sentir mal a las mujeres de un abuso o acoso.

Remarcó que mientras esté apegada al pueblo de México no podrán contra ella sus detractores a los que señaló de “mucha misoginia y mucho machismo”.