Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que es “todo un cuento” respecto a las marchas y protestas que intentan hacer ver que hay un ambiente de “insatisfacción” en México.

“Esta idea de que hay enojo, insatisfacción… había cuatro personas gritando ahí en Juchitán y dos mil recibiendo y entonces hacen todo un cuento, la verdad no afecta porque la gente sabe de la alegría por haber recibido el Interoceánico, hay mucha alegría en la gente…” Claudia Sheinbaum

En la conferencia mañanera de este 24 de noviembre dijo que en su reciente visita a Juchitán, Oaxaca, solo había cuatro personas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y en cambio la recibieron más de dos mil personas.

En ese marco aprovechó para decir que la concentración del 6 de diciembre para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación es un llamado es para todo el pueblo.

Agregó que en la concentración no dejarán de lado hablar de los retos y acciones para no volver al pasado.

CNTE niega que hayan sido 4 personas protestando en gira de Claudia Sheinbaum

Ante las declaraciones de Claudia Sheinbaum, Isael González, secretario General de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dijo que no eran cuatro personas.

Al agregar que Claudia Sheinbaum minimiza las manifestaciones en Oaxaca, señaló que los manifestantes de la Sección 22 de la CNTE fueron reprimidos.

“Fueron contenidos, reprimidos, con gases lacrimógenos… no son cuatro personas” Isael González. CNTE

Claudia Sheinbaum pide propuestas a la oposición no solo ataques

Claudia Sheinbaum dijo que hay mucha desesperación de la oposición y mientras más llamen a la violencia y menos propuestas tengan menor apoyo van a obtener porque no se puede vivir solo de noticias falsas.

Negó que haya autoritarismo ya que señaló que en otra de las manifestaciones en Oaxaca había 70 personas, pero el evento era de cuatro mil.

Claudia Sheinbaum negó los señalamientos de que esta haya sido su peor girara de trabajo y cuestionó “¿A dónde fueron?”.