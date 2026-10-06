Santiago Nieto criticó el “entreguismo” del gobierno de Mauricio Kuri a Estados Unidos tras la visita de Ronald Johnson a Querétaro por la academia policial.

“Me parece terrible, me parece lamentable y particularmente no entiendo qué gana el gobierno de Querétaro con este entreguismo hacia los Estados Unidos.” Santiago Nieto

Vía redes sociales, el Coordinador Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Querétaro, cuestionó las acciones del gobierno de Kuri, quien recibió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el pasado viernes 2 de octubre.

“¿Qué gana Querétaro?”: Santiago Nieto critica el “entreguismo” del gobierno de Kuri a Estados Unidos (@SNietoCastillo)

Santiago Nieto critica gobierno de Kuri por visita de Ronald Johnson y respalda a Claudia Sheinbaum

En su mensaje cuestionado al gobierno de Mauricio Kuri, Santiago Nieto respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su postura sobre el respeto a los límites institucionales en la cooperación con los Estados Unidos.

“La Presidenta ha sido muy clara: existen límites que deben respetarse y canales institucionales para cualquier cooperación con un gobierno extranjero. En materia de seguridad, la coordinación con Estados Unidos debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones federales correspondientes. El Entendimiento Bicentenario sustituyó al Plan Mérida y establece una nueva lógica de cooperación entre México y Estados Unidos”. Mauricio Kuri

Santiago Niego destacó lo que establece el Plan Mérida para la cooperación de México con los Estados Unidos, y pidió “no normalizar” que un gobierno estatal tenga intercambios al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como lo hecho por Mauricio Kuri.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro (JULIO JARAMILLO)

De acuerdo con el Coordinador Estatal de Morena en Querétaro, la defensa de la soberanía nacional se da mediante el respeto a las instituciones y legislación.

Así como los mecanismos que se han establecido en México para conducir sus relaciones con otras naciones.

En su publicación, Santiago Nieto acompañó las declaraciones de Claudia Sheinbaum donde habló del caso de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro.

Cuestionando la ausencia de autoridades federales y pidiendo revisar el proyecto por canales institucionales ante el establecimiento de la academia policial sin la autorización del gobierno de México y la SRE.