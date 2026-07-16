La muerte de un mexicano durante un operativo del ICE en Florida el 14 de julio de 2026 generó una nueva reacción del gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al canciller Roberto Velasco a identificar de inmediato al connacional fallecido y brindar asistencia consular a su familia.

El hombre, de 28 años, murió atropellado al huir de agentes de ICE y de Seguridad Nacional. Este caso se suma a las 17 muertes previas de mexicanos bajo custodia o en operativos del ICE.

Sheinbaum pide a Velasco identificar a connacional en Florida

La presidenta Claudia Sheinbaum encargó al canciller Roberto Velasco identificar al mexicano que murió en un operativo de ICE en Florida a fin de brindar asistencia consular inmediata a la familia.

En la mañanera del 16 de julio de 2026, la presidenta de México, de 64 años, dijo haberse enterado de lo ocurrido por el canciller mexicano, por lo que le solicitó atender de inmediato la identificación.

“De inmediato cuando ocurrió, me informó. Se pusieron en contacto con las familias de parte del consulado para ver si tenemos el nombre del mexicano” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Recordó que el gobierno mexicano presentó denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de connacionales a manos del ICE, acciones de las que está enterado el embajador Ronald Johnson.

“Se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo tanto en la forma diplomática como en las denuncias directas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Mexicano muere al huir de operativo del ICE

El pasado 14 de julio, un mexicano murió atropellado por un camión de carga en Florida tras huir de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con un comunicado del sargento Dylan Bryan, de la Patrulla de Caminos de Florida, el hombre, de aproximadamente 28 años, era uno de los cuatro ocupantes de un vehículo que se detuvo en una gasolinera y tienda de conveniencia en el área de St. Augustine alrededr de las 7 de la mañana.

Durante un operativo encabezado por agentes del ICE y de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, los cuatro hombres al interior del vehículo intentaron escapar a pie. En su huida, uno de ellos atravesó corriendo una vía transitada vía, quedando frente al camión.

Esta muerte se suma a una lista de 17 muertes previas de mexicanos bajo custodia o en operativos del ICE durante la administración de Donald Trump, de 80 años.

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interpuso denuncias formales por la muerte de connacionales a manos de ICE ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.