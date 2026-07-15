La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condena la muerte de los migrantes mexicanos bajo custodia del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

“Condenamos la muerte de personas migrantes mexicanas bajo custodia del ICE en Estados Unidos y exhortamos a que se realicen investigaciones prontas, imparciales e independientes que permitan determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la verdad y justicia”. CNDH

Acorde con su comunicado, la CNDH expresó su profunda preocupación por los 17 mexicanos que han muerto en Estados Unidos, por lo que exige una investigación imparcial.

Sin embargo, también expresó su desacuerdo con las políticas migratorias que ha adoptado Estados Unidos, que comprometen los derechos a la vida e integridad.

CNDH condena las muertes de los migrantes mexicanos bajo custodia de ICE

La CNDH condenó las recientes muertes de los migrantes mexicanos durante operativos de ICE, ya que afirma, son acontecimientos de gravedad y violatorios a los derechos humanos.

CNDH alza la voz por mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE (CNDH)

Asevera que la migración debe abordarse con perspectiva de derechos humanos, sin embargo, las políticas de ICE y de Estados Unidos criminalizan la movilidad humana.

Ya que su actuar incrementa las violaciones a los derechos, comprometiendo no sólo el derecho a la vida e integridad personal, también al trato digno y el debido proceso.

La CNDH agrega que de manera independiente a nacionalidad o estado jurídico, las naciones como Estados Unidos están obligadas a proteger dichos derechos.

Por lo que la CNDH hace un llamado a ICE y Estados Unidos a sujetarse estrictamente a los principios de legalidad y justicia en cuanto a temas migratorios.

CNDH exige investigaciones por mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE

Asimismo, la CNDH se pronunció a favor de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por las muertes de los mexicanos bajo custodia de ICE.

Y que las mismas sean prontas, imparciales, transparentes e independientes, para dar justicia a las víctimas y sus familiares, a quienes les externó su solidaridad.

Además, pidió activar los diversos instrumentos internacionales para reconocer el derecho a la vida y prohibir los tratos inhumanos o degradantes que atenten contra la integridad.

La CNDH también llamó a las autoridades consulares a atender las muertes de los mexicanos y dar la reparación integral del daño con los familiares.