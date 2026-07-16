Tras darse a conocer, el pasado 14 de junio, la muerte de un mexicano durante un operativo migratorio en Florida, Claudia Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta de México, pidió a Estados Unidos no criminalizar la migración y actuar en el marco del respeto a los derechos humanos.

“La discriminación no debe criminalizarse per se” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum, de 64 años, señaló que en caso de que ocurra un delito, se debe seguir el debido proceso en el marco de los Derechos Humanos. Esto también debe aplicar para personas que llevan décadas trabajando en Estados Unidos y que, en algunos casos, cuentan con papeles.

En relación son las detenciones, subrayó la importancia de la colaboración con el país de origen.

“Si hay un persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser reportada, que se haga en el marco del respeto de derechos humanos. Si hay una persona que cometió un delito que siga su proceso por ese delito, pero si hay una persona que lleva 30 años trabajando, que ha sido contratado e incluso, en uno de los casos, tiene papeles de trabajo, que siempre haya respeto a los derechos humanos y en ese caso colaboración con el país de origen” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum no ha hablado con Donald Trump sobre deportaciones

Sheinbaum dijo haberse enterado de la muerte del mexicano vinculado al ICE por el canciller de México, Roberto Velasco, de 38 años, tema que aún no trata directamente con Donald Trump.

“No he hablado con Trump” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sin embargo, precisó que México ha presentado demandas ante el Departamento de Justicia estadounidense por las muertes de mexicanos en operativos migratorios, acción de la que tiene pleno conocimiento el embajador Ronald Johnson.

Reiterando que no está de acuerdo con que Trump, de 80 años de edad, reactivara las capacidades del ICE para realizar detenciones en el tránsito, indicó que volverá a tocar el tema con él en cuanto le sea posible.

“En el momento que hablemos tocaré este tema“, concluyó. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México