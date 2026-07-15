Roberto Lazzeri, nuevo embajador de México en Estados Unidos, aseguró que la relación bilateral entre ambos países es un “trabajo constante”, aun cuando existen momentos de tensión e incertidumbre política.

En una entrevista con el medio estadounidense Politico.com, el diplomático también habló sobre las denuncias que presentó el gobierno de México por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Lazzeri reconoció que ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han abordado directamente este tema en sus conversaciones.

Las denuncias fueron presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Embajada de México en Estados Unidos, ante el Departamento de Justicia estadounidense y diversas fiscalías estatales y distritales.

Durante la entrevista también se trataron asuntos como:

La exigencia de México de transparencia en las investigaciones por la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia de Estados Unidos.

La postura del gobierno mexicano ante las amenazas de Donald Trump de emprender acciones militares unilaterales contra los cárteles.

Las negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC.

La relación entre México y Estados Unidos “es un trabajo constante”, afirma Roberto Lazzeri

Durante la conversación, Roberto Lazzeri afirmó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos nunca puede darse por concluida, ya que requiere diálogo permanente entre ambas naciones y un “trabajo constante”.

“Constantemente se viven buenos y malos momentos, y siempre hay que resolverlos. La relación entre Estados Unidos y México nunca será definitiva. Es un trabajo constante” Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos

El embajador también sostuvo que no conoce a otro líder mundial con quien Donald Trump haya conversado tanto como con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, destacó el reconocimiento público que el mandatario estadounidense ha expresado hacia la presidenta mexicana.

Lazzeri consideró que, aunque las diferencias políticas generan momentos de tensión, ambos países han logrado mantener una relación de cooperación debido a su condición de vecinos y socios estratégicos, mientras continúan las negociaciones relacionadas con el T-MEC.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump no han hablado sobre las denuncias por la muerte de migrantes mexicanos, revela Lazzeri

Respecto a las denuncias que presentaron las autoridades mnexicanas por las muertes de connacionales en Estados Unidos, Roberto Lazzeri reveló que el tema no ha sido tratado directamente entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

No obstante, reiteró que las denuncias ya fueron presentadas ante las autoridades correspondientes y señaló que, hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial.