El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), inició una serie de acciones legales y diplomáticas el lunes 13 de julio de 2026 en respuesta a la muerte de connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Mediante estas acciones, se busca exigir responsabilidades judiciales y garantizar que cesen las prácticas institucionales que vulneran la integridad de los migrantes mexicanos:

Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos Denuncias ante fiscalías estatales Acciones civiles de cese y desistimiento Comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

SRE revela la ruta de denuncia tras muertes de mexicanos relacionadas con ICE en Estados Unidos (@SRE_mx / X )

Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos

En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se presentará una denuncia formal para que se investiguen los incidentes a nivel federal y se finquen responsabilidades.

La SER informó que la entrega de esta denuncia se realizará por conducto de la Embajada de México en aquel país.

Denuncias ante fiscalías estatales

Se iniciaron procedimientos legales ante las fiscalías estatales competentes en las jurisdicciones donde ocurrieron los decesos, utilizando la red consular y la embajada de Estados Unidos.

Las investigaciones se solicitan en estados como Georgia, Arizona, California, Texas, Misuri, Illinois, Florida y Luisiana.

Acciones civiles de cese y desistimiento

El gobierno de México comenzó a enviar escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han ocurrido los fallecimientos.

El primer documento formal fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde se han registrado cuatro muertes de mexicanos.

El objetivo es exigir el cese inmediato de prácticas u omisiones que derivaron en las muertes, como la falta de acceso a atención médica pronta y la aplicación de políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios.

Estas comunicaciones son el paso previo para la presentación de demandas civiles en el futuro.

Comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El canciller Roberto Velasco notificó a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, solicitando una investigación internacional sobre la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales y que el caso se transmita al Consejo de Derechos Humanos.

La SRE busca que no haya impunidad tras muertes de mexicanos relacionadas con ICE en Estados Unidos

Estas medidas forman parte de una etapa de investigación indispensable para el ejercicio de acciones judiciales posteriores conforme a derecho.

En meses previos la cancillería ya había utilizado la figura de amicus curiae en una demanda colectiva de organizaciones civiles contra el ICE.

Con las acciones legales y diplomáticas emprendidas, el Gobierno de México persigue diversos objetivos fundamentales centrados en la rendición de cuentas, la protección de derechos humanos y la prevención de futuras tragedias.

El Estado mexicano busca utilizar todos los mecanismos legales e institucionales disponibles para garantizar que no haya impunidad y que se respete la dignidad de sus ciudadanos en territorio estadounidense.