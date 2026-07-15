Un migrante murió en las primeras horas del martes 14 de julio de 2026 tras ser atropellado por un tráiler durante un operativo realizado por agentes del ICE en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el incidente ocurrió cerca de las 7:00 am, en una gasolinera ubicada en la comunidad de St. Augustine, Florida.

Muere migrante mientras huía de agentes de ICE en Florida; autoridades investigan

Testigos indicaron que la víctima, identificada como un joven de 28 años de edad de origen mexicano, se encontraba al interior de un vehículo en compañía de otras tres personas, estacionado en una gasolinera.

De pronto, un grupo de agentes del ICE se aproximaron a la unidad con la intención de llevar a cabo una inspección.

No obstante, ante la presencia de los oficiales de migración, los cuatro individuos abandonaron el vehículo para huir a pie en distintas direcciones.

Testigos indicaron que la víctima intentó atravesar una vía rápida para escapar, pero fue atropellado por un tráiler tras resbalar en medio de la autopista.

Según informes de la Policía de Florida, el conductor del camión de carga detuvo su marcha para intentar prestar ayuda.

Pese a los esfuerzos, el joven de origen mexicano murió al instante en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el impacto.

Tras los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que ya coordina una investigación detallada sobre la forma en la que habrían actuado los agentes del ICE.

En tanto, la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns colabora con las autoridades federales para analizar detalladamente lo ocurrido.

La muerte del migrante de 28 años se suma a una preocupante serie de sucesos fatales, siendo la tercera muerte en una semana vinculada a operativos de ICE tras incidentes armados en Texas y Maine.