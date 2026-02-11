Claudia Sheinbaum negó que México tenga información sobre el uso de drones en la frontera con Estados Unidos, luego del cierre temporal del espacio aéreo en El Paso y Santa Teresa por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, puede preguntarle al gobierno de México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México aclaró que la restricción ocurrió únicamente en territorio estadounidense y que se investigarán las razones detrás de la medida, levantada menos de 24 horas después.

Por su parte, la FAA aseguró que no existe amenaza para la aviación comercial y los vuelos se reanudaron con normalidad.

Claudia Sheinbaum señaló que no hay información sobre la presencia o el uso de drones en la frontera entre México y Estados Unidos.

Esto a pesar de que el gobierno de Estados Unidos aseguró que se derribaron drones del narco en la frontera con México, razón por la que se habría cerrado el espacio aéreo en Texas.

De acuerdo con la presidenta, si el gobierno estadounidense quiere información sobre dicho evento o culturizar otro, puede preguntar al gobierno de México.

Sheinbaum: Vamos a averiguar exactamente por qué cerraron el espacio aéreo de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum señaló que el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, sólo ocurrió dentro de Estados Unidos y no en territorio de México.

Sin embargo, señaló que averiguará las razones exactas por las que se cerró el espacio aéreo que fue reabierto pocas horas después.

“El espacio aéreo mexicano no se cerró, se cerró el espacio aéreo de Texas. Sacó hace rato un comunicado la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de que ya reanudaron con normalidad las actividades. Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué las cerraron” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La FAA informó que el espacio aéreo de el Paso y Santa Teresa reabrió, menos de 24 horas de la instauración del cierre.

De acuerdo con la FAA, se levantó el cierre luego de determinar que no había ninguna amenaza para la aviación comercial por lo que los vuelos se reanudaron con normalidad.