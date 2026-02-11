La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró durante su comparecencia en el Congreso que se derribaron drones del narcotráfico en el espacio aéreo de El Paso, Texas, como parte de las acciones para “proteger a Estados Unidos” de organizaciones criminales.

“Mientras estamos sentados aquí, creo que vieron las noticias esta mañana, las noticias lo están reportando, que drones de cárteles han sido derribados por nuestra milicia, eso es lo que tenemos que cuidar ahora mismo, proteger Estados Unidos” Pam Bondi, Fiscal general de los Estados Unidos

Sin embargo, la legisladora demócrata Jasmine Crockett contradijo esta versión al señalar que el cierre temporal del espacio aéreo se debió a diferencias con el Departamento de Defensa por el uso de aeronaves militares no tripuladas.

Por instrucción de Sean Duffy, la FAA levantó la restricción al día siguiente.

“Debemos proteger Estados Unidos” de los cárteles, asegura Pam Bondi

Durante su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi confirmó que se derribaron drones del narco en el espacio aéreo de El Paso, Texas.

El 10 de febrero la Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que se iba a cerrar el espacio aéreo por 10 días, es decir, los vuelos se reanudarían el 20 de febrero.

Sin embargo, la mañana del 11 de febrero se informó que las actividades fueron reanudadas con normalidad, mientras que el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguraba que se debió al derribo de drones de la delincuencia organizada.

Esta afirmación fue reiterada por Pam Bondi, quien resaltó que acciones como esa, el derribo de naves no tripuladas del narcotráfico, son las que deben priorizarse para “proteger a Estados Unidos”.

Jasmin Crockett contradice afirmación de Pam Bondi; espacio aéreo de Texas reabrió por diferencias con el DOD

A pesar de la afirmación de la fiscal Pam Bondi, la legisladora demócrata por Texas, Jasmin Crockett, rechazó la presencia de drones en el espacio aéreo de El Paso.

Asimismo señaló que la FAA rescindió la restricción de 10 días sobre el espacio aéreo debido a una diferencia con el Departamento de Guerra.

Esto por el uso de aeronaves militares no tripuladas y no por la presencia de drones de cárteles mexicanos.