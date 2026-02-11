La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) habría cerrado el espacio aéreo en El Paso por el reporte de un dron del narco en las zona.

De acuerdo con el Secretario de Transporte de Estados Unidos, se identificaron drones de cárteles del narcotráfico invadiendo el espacio aéreo.

Por ello, se ordenó la “inutilización” de dichos artefactos ante la invención del espacio aéreo de Estados Unidos.

Luego de ello, se levantó el cierre temporal del espacio aéreo, pues “no existe amenaza a la aviación comercial”.

Dron del narco invade espacio aéreo en El Paso; fue neutralizado asegura secretario

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, confirmó que la FAA y el Departamento de Guerra (DoW) “actuaron rápidamente” para neutralizar el dron del narco que invadió el espacio aéreo estadounidense.

De acuerdo con el secretario, ya no existe peligro en la región para los viajes comerciales gracias a que “la amenaza ha sido neutralizada”.

“La FAA y el DOW actuaron rápidamente para abordar una incursión de un cártel con drones. La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y se están reanudando los vuelos normales” Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos,

Reporte de dron del narco en espacio aéreo de El Paso (Sean Duffy/ X)

Por su parte, la FAA señaló que las restricciones aéreas han sido levantadas y los vuelos se han reanudado con normalidad.

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad” FAA

Reporte de dron del narco en espacio aéreo de El Paso (FAA/ X )

No hay información sobre vuelo de dron desde México, asegura Sheinbaum

Por su parte, Claudia Sheinbaum señaló que el cierre de espacios aéreo fue únicamente en Estados Unidos y resaltó que, pese a la información dada por dicho país, no se tiene información sobre drones en la frontera.

“Vamos a averiguar exactamente las causas del por qué lo cerraron…No hay ninguna información de uso de drones en la frontera” Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta recordó que las actividades se reanudaron con normalidad algunas horas después de su instauración del bloqueo del cielo en El Paso y Santa Teresa.