Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos no ha informado de manera oficial el evento que algunos de sus funcionarios reportaron en el espacio aéreo de Texas; sin embargo, descartó reporte oficial sobre drones.

La presidenta resaltó que algunos funcionarios, como la fiscal Pam Bondi y el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguraron que el espacio aéreo en El Paso se cerró por la supuesta entrada de drones del narco que fueron derribados.

“Hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la fiscal (Pam Bondi), en el momento en el que estaba en el Congreso; hubo una publicación del Secretario de Transporte también" Claudia Sheinbaum

No hubo drones desde México, asegura Claudia Sheinbaum tras cierre de espacio aéreo en Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no hay una información oficial desde el gobierno de Estados Unidos respecto al cierre del espacio aéreo en Texas; sin embargo, aseguró que no hubo drones desde México.

De acuerdo con la presidenta, tiene la certeza de que en México no hubo presencia de drones ni afectaciones.

“No hubo nada desde México, de eso pueden tener toda la certeza…no se tuvo afectaciones en México, sino únicamente en El Paso” Claudia Sheinbaum

Estados Unidos no ha dado información oficial sobre cierre de espacio aéreo en Texas

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió la información oficial sobre el cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas; sin embargo, Estados Unidos no ha dado respuesta.

“Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta…ellos tendrían que explicar” Claudia Sheinbaum

Además, resaltó que es Estados Unidos tiene que explicar de manera oficial, pues sus funcionarios hablaron de drones del narco sin que haya una confirmación sobre su presencia o su origen.

“Ellos tienen que dar la información oficial porque ni siquiera mencionan a México tampoco en ninguno de sus comunicados, ablande cárteles pero nunca mencionan a México” Claudia Sheinbuam

Cabe señalar que la legisladora de Texas Jasmin Crockett, rechazó la presencia de drones en el espacio aéreo de El Paso y señaló que la restricción se levantó por una diferencia con el Departamento de Defensa.

Esto por el uso de aeronaves militares no tripuladas y no por la presencia de drones de cárteles mexicanos.