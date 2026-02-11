La legisladora demócrata Jasmine Crockett aseguró que el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, no estuvo relacionado con drones del narcotráfico, sino con fallas de comunicación entre la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Guerra por el uso de aeronaves militares no tripuladas.

“La suspensión se debió a un desacuerdo con el Departamento de Defensa por el uso de aeronaves militares no tripuladas, no a un ataque del crimen organizado” Jasmine Crockett, congresista por Texas en Estados Unidos

Su versión contradice la de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que el Ejército derribó drones de cárteles mexicanos.

Claudia Sheinbaum, por su parte, reiteró que México no tiene información que confirme el uso de drones en la frontera.

Durante su comparecencia en el Congreso, la legisladora Jasmine Crockett defendió que el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, no estuvo relacionado con drones de cárteles mexicanos.

Señaló que la FAA levantó la restricción antes de los 10 días previstos, por lo que la suspensión se debió en realidad a un desacuerdo con el Departamento de Defensa por el uso de aeronaves militares no tripuladas.

La noche del 10 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación había emitido un aviso sorpresivo sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso por, según dijo, razones “especiales de seguridad”.

Aunque se tenía previsto que la suspensión se mantuviera 10 días, las operaciones se reanudaron de manera inmediata, de acuerdo con Sean Duffy, a pesar de las acusaciones sobre presuntos drones del narcotráfico.

“La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Las restricciones se han levantado y los vuelos normales se están reanudando” Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó en su conferencia matutina que el gobierno mexicano no cuenta con información que confirme el uso de drones por parte de cárteles en la frontera con Estados Unidos.