Legisladora de Estados Unidos e integrante de la Cámara de Representantes por el estado de Texas, así como del partido demócrata, pero, ¿quién es Jasmine Crockett? Te decimos lo que sabemos.

La también candidata al Senado ha compartido en diversas ocasiones su oposición a las políticas de Donald Trump y fue una de las congresistas de Estados Unidos que visitó a Liam, niño detenido por ICE.

¿Quién es Jasmine Crockett? Congresista demócrata de Estados Unidos

Jasmine Felicia Crockett es una política de Estados Unidos, actual integrante de la Cámara de Representantes por el estado de Texas, así como demócrata pro migrantes y de derechos humanos.

Asimismo, en sus redes sociales se describe como progresista y abogada por los derechos civiles y penales, por lo cual, se ha burlado y criticado las medidas impuestas por el gobierno republicano.

Por ejemplo, en marzo de 2025, Jasmine Crockett se burló del mandatario de Texas, Greg Abbott, a quien llamó “gobernador Hot Wheels” en un evento de Los Ángeles, lo que derivó en críticas contra su discurso.

¿Qué edad tiene Jasmine Crockett?

Nacida en St Louis, Missouri, Estados Unidos, en 1981, Jasmine Crockett tiene 44 años.

¿Qué signo zodiacal es Jasmine Crockett?

La fecha de nacimiento de Jasmine Crockett es el 29 de marzo, por lo cual, su signo zodiacal es Aries.

¿Quién es el esposo de Jasmine Crockett?

Se sabe que Jasmine Crockett es soltera, como ella misma aclaró en una entrevista ante señalamientos de pagar 500 mil dólares por la seguridad de un esposo inexistente

¿Jasmine Crockett tiene hijos?

En el mismo tenor, Jasmine Crockett no tendría hijos.

¿Qué estudió Jasmine Crockett?

Jasmine Crockett es licenciada en Derecho por el centro de la Universidad de Houston, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Jasmine Crockett?

Desde 2023 es que Jasmine Crockett se desempeña como congresista en la Cámara de Representantes por el distrito 30 del estado de Texas, sin embargo, es la segunda vez que desempeña dicho cargo.

De 2021 a 2023 también fungió como representante de Texas, aunque en esa ocasión fue por el distrito 100, su primer cargo en la función pública de Estados Unidos.

Antes de convertirse en congresista, Jasmine Crockett fue defensora pública, especializada en derechos civiles y lesiones personales.

Actualmente se encuentra promoviendo en el congreso de Estados Unidos diversas iniciativas pro migrantes, como el que deba ser obligatorio el dar información en los centros de detención.

Sólo el 5 de febrero, Jasmine Crockett envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional en oposición a que el almacén industrial de Hutchins, Texas, se convierta en otro centro migratorio.