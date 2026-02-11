La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), cerró el cielo sobre El Paso y Santa Teresa, alrededor del Aeropuerto Internacional en Texas.

De acuerdo con la FAA, este cierre del espacio aéreo permanecerá activo durante 10 días, por lo que se suspendieron los vuelos desde y hacia dicha terminal aérea.

FAA cierra cielo sobre El Paso y Santa Teresa por seguridad

De acuerdo con el comunicado publicado en la página web de la administración, el cierre del espacio aéreo se debe a “razones especiales de seguridad”.

Si bien no dio más detalles respecto a esta medida, el cierre del cielo en la zona de El Paso y Santa Teresa no se extiende hasta el espacio aéreo mexicano.

Según informó AP, todos los vuelos con origen o destino al Aeropuerto Internacional El Paso, Texas, fueron suspendidos desde la noche del martes 10 de febrero y permanecerá así hasta el día 20 del mes.

Esta restricción incluye:

vuelos de carga

vuelos comerciales

aviación general

El cierre del espacio aéreo se fijó en un radio de 10 millas náuticas alrededor del aeropuerto de El Paso, desde tierra hasta 17.999 pies.

Cielo sobre El Paso y Santa Teresa es Espacio Aéreo de Defensa Nacional

Por otra parte, la CNN reportó que la FAA clasificó el cielo sobre El Paso y Santa Teresa como “Espacio Aéreo de Defensa Nacional”.

Asimismo, informó que todos los pilotos que incumplan con la restricción activa hasta el 20 de febrero serán detenidos e interrogados.