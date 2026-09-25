Claudia Sheinbaum descartó que exista una relación directa entre la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano y las denuncias realizadas por Elvis Guerra, al asegurar que ambos casos siguen rutas distintas.

“La detención del presidente municipal de Juchitán viene de una investigación previa que ya venía, se da en el mismo momento, digamos unos días después de la denuncia de Elvis pero no está directamente relacionada” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera en Tabasco, la presidenta de México explicó que la captura de Miguel Sánchez Altamirano deriva de investigaciones previas que ya se encontraban en curso antes de que surgieran los señalamientos de extorsión de Elvis Guerra.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que la coincidencia temporal entre la extorsión a Elvis Guerra y la detención del alcalde de Juchitán no implica que formen parte de un mismo expediente o proceso.

Sheinbaum confirma denuncias contra alcalde de Juchitán eran por vínculos con la delincuencia organizada

Asimismo, la presidenta Sheinbaum confirmó que las denuncias presentadas contra el alcalde de Juchitán eran por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Y señaló que independientemente al partido del que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes se trabaja en ello, cabe recordar que a Miguel Sánchez Altamirano le fueron retirados sus derechos partidista en Morena, partido por el que entró a la presidencia municipal de Juchitán.

Es por ello que la presidenta Sheinbaum remarcó que existe cero impunidad a la corrupción, así como al vínculo con cualquier organización delictiva.

Sheinbaum asegura que se sigue trabajando por la gobernabilidad de Juchitán

A su vez, la presidenta de México, reveló que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Salomón Jara, gobernador de Oaxaca están trabajando juntos para que “muy pronto” Juchitán pueda tener una autoridad al frente con lo que se pueda garantizar la gobernabilidad del municipio.

Por lo que aún se desconoce quién será la persona encargada de despacho del municipio de Juchitán, mientras que las autoridades federales siguen deteniendo a funcionarios de la administración de Miguel Sánchez Altamirano, por supuesto vínculos con el crimen organizado como el grupo “Los Cromos”, presunto brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).