La película Wildwood: El bosque salvaje, la más reciente producción del estudio LAIKA, estrenará una nueva versión de doblaje al español para México el próximo jueves 12 de noviembre de 2026, informó Imagem Films Mx Films Mx.

“Esta iniciativa nace de nuestra pasión por el cine y de nuestro compromiso de seguir generando experiencias que conecten con nuestro público. La primera versión del doblaje se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, contando con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica.” Imagem Films Mx

Si bien en el comunicado se revela que este nuevo doblaje para Wildwood forma parte de una alternativa que se suma a la versión en inglés con subtítulos, con el objetivo de ofrecer más opciones al público mexicano, muchos usuarios en redes sospechan que es debido a la polémica del doblaje hecho por start talents.

Comunicado sobre el nuevo doblaje de Wildwood en México (Imagen Films MX)

Imagem Films Mx explica por qué habrá una nueva versión del doblaje de Wildwood

A través de un comunicado, la distribuidora Imagem Films Mx explicó que este nuevo doblaje para Wildwood responde a su interés por ofrecer otras experiencias cinematográficas y acercar la producción a las audiencias del país.

Asimismo, aclaró que la primera versión del doblaje de Wildwood se realizó bajo los estándares creativos y profesionales establecidos, con la participación y aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica.

“Latinoamérica. Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción. La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas.” Imagem Films Mx

Cabe mencionar que el reclamo por parte de los espectadores ante el doblaje al español de Latinoamérica de Wildwood, era porque estaba hecho con start talents, es decir personas que no son actores de doblaje como:

Wildwood (Laika)

Entre las críticas que inundaron las redes sociales, estaban algunas que aseguraban que el doblaje de Wildwood hecho por influencers o start talents, no transmitía ninguna emoción en los personajes.

Por ello, subrayó que la nueva edición no busca invalidar ni desacreditar el trabajo artístico realizado anteriormente en Wildwood y agradeció a todas las personas que participaron en el proyecto.

Imagem Films Mx también señaló que está abierta a escuchar las opiniones del público y reiteró su compromiso con el talento de la industria cinematográfica.

Finalmente, invitó a los espectadores a descubrir Wildwood: El bosque salvaje, una aventura de fantasía creada artesanalmente por LAIKA que celebra la imaginación, la creatividad y los vínculos afectivos.

La nueva versión doblada al español de Wildwood estará disponible en cines de todo México a partir del 12 de noviembre de 2026.