El diseñador y artesano muxe, Elvis Guerra, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en Palacio Nacional, tras denunciar un ataque armado contra su vivienda.

El encuentro entre Elvis Guerra, Sheinbaum y García Harfuch tuvo lugar la tarde de este miércoles 23 de septiembre, luego de confirmarse que el ataque contra el diseñador estaría relacionado a un caso de extorsión.

¿De qué hablaron Elvis Guerra, Sheinbaum y García Harfuch durante su reunión en Palacio Nacional? Esto se sabe

Elvis Guerra, encargado de elaborar el vestido que utilizó Sheinbaum durante la conmemoración del Grito de Independencia 2026, acudió este día a una reunión en Palacio Nacional con la presidenta y Omar García Harfuch.

La reunión se da luego de que el artista textil denunciara haber sido objeto de amenazas e intentos de extorsión, por una suma de al menos 200 mil pesos.

Sin que las partes confirmaran el tema de la reunión, se especula que pudieron abordar los avances en las investigaciones por el ataque armado en contra de la vivienda de Elvis Guerra.

Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum y García Harfuch en Palacio Nacional tras denunciar ataque (Captura)

Adicional, el encuentro coincidió temporalmente con la captura del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, señalado por probables delitos de extorsión agravada.

El funcionario municipal fue aprehendido junto a un presunto operador de la delincuencia organizada y posteriormente trasladado bajo custodia a la CDMX.

Diversos activistas comunitarios y figuras políticas celebraron la captura de Sánchez Altamirano, catalogándola como una acción determinante para restituir la tranquilidad social en la región del istmo oaxaqueño.

Sheinbaum señaló que el gabinete de seguridad mantiene comunicación directa con la Fiscalía para dar seguimiento formal a la carpeta de investigación del caso.