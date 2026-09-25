Salomón Jara, gobernador de Oaxaca pide desaparecer el Ayuntamiento de Juchitán y designar un nuevo alcalde tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano.

“Amigas y amigos, el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal. Por esa razón he instruido al secretario de gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme.



El pueblo de Juchitán no está solo. pic.twitter.com/SVqIdmI5Ky — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026

Con ello el mandatario ha solicitado formalmente al Congreso local la disolución del Ayuntamiento vigente para instaurar un mando interino designado por el poder ejecutivo.

Esta medida extrema busca restablecer el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que los servicios municipales no se detengan pese a la detención de Miguel Sánchez.

Salomón Jara promete a familias de Juchitán gobernabilidad y seguridad

En su mismo mensaje, Salomón Jara resaltó que su responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán.

Además recordó que durante los últimos meses han estado con las fuerzas de seguridad, misma acción que asegura que va a mantener.

Asimismo, señaló que en los próximos días van a incrementar y reforzar la presencia territorial y así como seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno federal.

En este mismo sentido señaló que el gobierno del estado ha asumido las responsabilidades que le corresponden y seguirá haciéndolo, pero acuñó que “las circunstancias actuales requieren dar un paso más”.

Salomón Jara asegura transición ordenada en Juchitán

También en su mensaje el gobernador de Oaxaca, señaló en que confía que el el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, procesará su solicitud a la brevedad posible.

Igualmente resaltó que desde su Gobierno se asegurarán de que haya una transición ordenada que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando.

Con ello resaltó que vida en el municipio de Juchitán no puede detenerse ni la atención a la gente.

A su vez, afirmó que los servicios públicos deben mantenerse, las tareas de seguridad fortalecerse, además de que la atención social, obras y acciones de gobierno deben seguir llegando a sus colonias, agencias y comunidades.