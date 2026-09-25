Un juez determinó que Miguel Sánchez Altamirano, exalcalde por Morena en Juchitán, Oaxaca, señalado de extorsión, permanezca en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El juez determinó prisión preventiva para Miguel Sánchez Altamirano, por los delitos de extorsión agravada y otros delitos contra la seguridad del estado.

El 24 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial por videoconferencia en la que se determinó la permanencia del alcalde de Juchitán en Oaxaca en El Altiplano mientras se espera la posible vinculación a proceso.

Miguel Sánchez espera audiencia de vinculación a proceso en El Altiplano

Tras la detención del exalcalde Juchitán el 23 de septiembre, la Fiscalía de Oaxaca solicitó la vinculación a proceso.

La audiencia para la vinculación a proceso o no, se realizará el 29 de septiembre, también por videoconferencia.

Miguel Sánchez es considerado persona de alta peligrosidad

La primera comparecencia duró 10 horas en la que se determinó que Miguel Sánchez Altamirano permanezca en la cárcel de máxima seguridad porque se le considera de alta peligrosidad.

Miguel Sánchez Altamirano es considerado integrante de Los Cromos, célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El cobro de piso que realizaban tenía como víctimas a comerciantes y empresarios y también realizaban narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.