Mariano Rosado López era conocido como el suplente del alcalde Miguel Sánchez en Juchitán, Oaxaca.

Tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano acusado de vínculos criminales con el grupo “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG), además de formar parte de una red de extorsión, se buscaba al suplente del alcalde.

Con el fin de devolver la gobernabilidad a Juchitán en Oaxaca, Mariano Rosado López sería quién tomaría su cargo; sin embargo el exfuncionario anunció en un comunicado que su domicilio fue cateado.

Comunicado de Mariano Rosado López, suplente de Miguel Sánchez (Comunicado de Mariano Rosado López)

Posteriormente no hay reportes de su paradero al 25 de septiembre de 2026.

¿Quién es Mariano Rosado López?

Mariano Rosado López fue registrado como suplente de Miguel Sánchez Altamirano en la primera posición de la planilla de la candidatura común Morena-PVEM-Nueva Alianza Oaxaca para la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza.

Tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, Rosado López sería su suplente pero no ocurrió así, después de publicar su comunicado se desconoce su paradero.

¿Qué edad tiene Mariano Rosado López?

Los datos personales de Mariano Rosado como su edad se desconocen, solo se sabe que es originario de Playa Vicente de Juchitán, Oaxaca y su cumpleaños es un 17 de diciembre.

¿Quién es la pareja Mariano Rosado López?

Reportes de medios locales indican que Mariano Rosado López está casado con Fátima Rafaeli López Martínez, quién según los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia tiene un puesto administrativo y un sueldo mensual bruto de 17 mil 526 pesos en el gobierno de Oaxaca.

¿Qué signo zodiacal es Mariano Rosado López?

El signo zodiacal de Mariano Rosado López es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Mariano Rosado López?

Por las publicaciones en redes sociales del perfil de Mariano Rosado López se sabe que tiene dos hijos menores de edad.

¿Qué estudió Mariano Rosado López?

Según información de redes sociales, Mariano Rosado López es licenciado en Administración.

¿En qué ha trabajado Mariano Rosado López?

La trayectoria profesional de Mariano Rosado López ha sido dedicada a la política de la que señala en una entrevista publicada en su perfil de Facebook, haber acompañado al gobernador Salomón Jara a lo largo de su carrera.

Asimismo de los datos que se sabe sobre sus cargos políticos son como secretario municipal de Juchitán y suplente del edil.

Además de que ha participado en la política local y en labores comunitarias dentro de la región del Istmo.