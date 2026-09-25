Mariano Rosado López, suplente de Miguel Sánchez Altamirano en el municipio de Juchitán, Oaxaca, no ha aparecido públicamente después de que autoridades catearon su domicilio, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

Después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán, el Gabinete de Seguridad también detuvo a de Carlos Alberto N, alias “La Parca”, señalado como presunto líder criminal por delitos como extorsión y contra la seguridad en Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades, ambos estarían relacionados con el grupo denominado Los Cromos, identificado como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente si existe una orden de aprehensión contra Mariano Rosado López, quien no ha aparecido públicamente después del cateo realizado en su domicilio.

Mariano Rosado López, suplente de Miguel Sánchez, no se ha presentado públicamente

Según un reporte de Radio Fórmula con Azucena Uresti, Mariano Rosado López, suplente de Miguel Sánchez Altamirano, no se había presentado públicamente hasta el 24 de septiembre, después de que se informó que su domicilio había sido cateado.

En un comunicado, el suplente de Sánchez Altamirano reconoció que su domicilio fue cateado y señaló que buscaría conocer los motivos del operativo.

Comunicado de Mariano Rosado López, suplente de Miguel Sánchez (Comunicado de Mariano Rosado López)

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el paradero de Mariano Rosado López ni sobre si existe una orden de aprehensión en su contra.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre una eventual presentación del suplente ante el Cabildo de Juchitán, mientras las autoridades locales no han informado si existe alguna investigación u orden judicial en su contra.

¿Quién podría asumir la Presidencia Municipal de Juchitán?

Tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, trabajan para garantizar la gobernabilidad en Juchitán.

La situación del gobierno municipal dependerá de lo que ocurra con el suplente y de las determinaciones que correspondan conforme a la legislación de Oaxaca.

En tanto el Gabiente de seguridad informó que la Unidad de Inteligencia Financiera inició la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas vinculadas con Los Cromos, como parte de las acciones para afectar su estructura financiera.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, una orden de aprehensión contra un integrante de un Ayuntamiento constituye una causa grave para la suspensión de su mandato.

Sin embargo, corresponde al Congreso del Estado declarar dicha suspensión o, en su caso, una eventual revocación.

La legislación también contempla que, ante determinados supuestos de ausencia, el suplente puede ocupar la Presidencia Municipal.

Si este no puede o se niega a asumir el cargo, el Ayuntamiento puede designar a uno de sus concejales.

En caso de que no exista un acuerdo, corresponde intervenir al Congreso local.