Elvis Guerra emitió un comunicado oficial para desmentir las acusaciones sobre ser “aviadora” del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

La diseñadora y artesana muxe, Elvis Guerra aclaró que su contrato fue únicamente temporal y consistió en la realización de diversas actividades culturales y educativas entre abril y septiembre de 2026.

“No era una plaza permanente, era temporal” Elvis Guerra

Detalló que percibía un salario quincenal de 7,700 pesos y defendió la legalidad de sus ingresos basándose en el trabajo desempeñado. Guerra atribuyó los ataques en su contra a sus recientes denuncias públicas sobre temas de violencia e inseguridad en Oaxaca.

Elvis Guerra aclara por qué estaba en la nómina del IEEPO

La escritora, poeta zapoteca y diseñadora textil Elvis Guerra rechazó categóricamente los señalamientos que la acusaban de ser “aviadora” del IEEPO, término utilizado para referirse a quienes cobran un sueldo público sin presentarse a trabajar ni desempeñar sus funciones.

“Quien se atreve a ser sujeto de cambios, acepta eso con todo y sus luces y sus sombras. Nosotros decidimos ser luz para muchos, porque nosotros mismos vivimos una penumbra. Por ello y ante esta avalancha de injurias, violencia digital y linchamiento mediático, preciso lo siguiente” Elvis Guerra

Elvis Guerra rechaza ser “aviadora” del IEEPO y explica por qué estaba en nómina (Elvis Guerra / Facebook )

Ante lo que calificó como un linchamiento mediático y violencia digital, sostuvo que no tiene nada que le reproche su conciencia ni le prohíba la ley, asegurando que devengó con dignidad su salario.

Elvis Guerra enfatizó que no poseía una plaza docente ni un nombramiento permanente, sino una contratación temporal de seis meses (de abril a septiembre del 2026).

Durante este lapso percibió un pago de 7,700 pesos quincenales, periodo tras el cual presentó su renuncia a dicha contratación.

“La nómina que recibí fue durante 6 meses. De abril 2026 a septiembre 2026 cuando renuncié a ella. No más. El monto fue de 7700 quincenales” Elvis Guerra

Elvis Guerra precisó que fue contratada específicamente para ejecutar proyectos educativos y culturales en beneficio de las comunidades y escuelas.

Entre los trabajos que acreditó haber realizado se encuentran:

La organización de la Semana Cultural Juchiteca (concursos de trajes regionales, certámenes de poesía en zapoteco, declamación, exposiciones fotográficas, presentaciones de libros y el festival del río).

La aplicación del programa educativo “Semillas para un mejor futuro” en instituciones de educación básica.

La revisión de textos literarios y la realización de diversos eventos culturales.

“Yo no tengo una plaza de docente en el IEEPO. A mí se me contrató para hacer actividades culturales- educativas, porque además de diseñar trajes, también soy poeta, escritora, (como la semana cultural juchiteca, en donde hicimos concurso de trajes regionales, exposición fotográfica, concurso de poesía en zapoteco, declamación, presentaciones de libros, festival del río, etc.); educativas (como el programa semillas para un mejor futuro en las escuelas básicas); revisión de textos literarios, eventos culturales, etc.” Elvis Guerra

Elvis Guerra atribuye los ataques en su contra a una represalia por haber denunciado públicamente problemáticas de inseguridad en Juchitán

Ante los señalamientos y la difusión de su nombre en la nómina del IEEPO, Elvis Guerra rechazó las acusaciones de corrupción.

Calificó las acusaciones como una “avalancha de injurias, violencia digital y linchamiento mediático” orientados a desprestigiarlo.

Sostuvo que su actuación fue transparente y legal, por lo que no tiene que reprocharle nada a su conciencia pues solo recibió un salario por su trabajo.

“No tengo nada que me prohíba la ley ni me reproche mi conciencia, porque yo devengué con dignidad un salario” Elvis Guerra

Elvis Guerra atribuyó la difusión de su nombre en la nómina a una represalia por haber denunciado públicamente problemáticas de inseguridad en Juchitán y la región del Istmo, tales como la violencia, las extorsiones y el cobro de piso.

Asimismo, cuestionó que sus detractores guardaran silencio ante estos delitos mientras enfocaban sus ataques en su labor cultural.

“Ante los actores que buscan desprestigiarnos, les digo con firmeza y con la frente en alto, ojalá así mismo se pronunciaran en contra de la violencia, ojalá acompañaran a las víctimas de extorsiones y cobros de piso. Pero no, decidieron callar como momias. Ahora me atacan porque toqué un tema que nadie se había atrevido por miedo” Elvis Guerra

Cerró su mensaje reafirmando su labor con la consigna: “¡Viva la dignidad! Y que viva Juchitán”.