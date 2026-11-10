El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) informó la suspensión de sus servicios ante un incidente de ciberseguridad este 10 de noviembre de 2026.

“Informamos a nuestra comunidad que el ITAM atiende un incidente de ciberseguridad” ITAM

El ITAM señaló que la suspensión incluye la conexión a internet en sus campus, así como servicios institucionales.

Cabe señalar que desde el 8 de noviembre sus planteles no cuentan con conexión a internet ni servicios internos.

Incidente de ciberseguridad en ITAM deja a estudiantes sin internet

El ITAM señaló que este 10 de noviembre se trabaja en la atención de un incidente de ciberseguridad por lo que se suspendió la conexión a internet.

De acuerdo con la institución, en atención al incidente, se suspendió temporalmente la conexión a internet en todos sus campus, así como algunos de los servicios institucionales.

Asimismo, destacó que la Dirección de Servicios Tecnológicos e Informáticos trabaja con especialistas “en el diagnóstico y en la definición de las condiciones necesarias para restablecer los servicios de forma segura”.

“Sabemos que esta interrupción afecta sus actividades académicas y administrativas. Agradecemos su comprensión y compartiremos una nueva actualización por este medio en el transcurso del día” ITAM

Cabe señalar que desde el pasado 8 de noviembre, el ITAM compartió que estaban experimentando problemas técnicos en todos sus campos.

Dichas fallas incluyen problemas de conexión a internet, así como en el acceso a canvas y correo institucional.

Desde entonces la comunidad cuestionó cuándo se tendrá acceso a los servicios institucionales; sin embargo, aún no hay servicio de internet.