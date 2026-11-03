Un nuevo video de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei ha sido revelado por Latinus en el cual se exponen presuntos moches en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Video en el cual se puede ver a Guadalupe Taddei negociando de manera directa con el empresario y proveedor del INE, José Alfredo Hernández Casillas los moches que se llevarían cada uno.

La negociación sobre moches entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas habría ocurrido el 16 de febrero de 2026.

Hoy revelamos el video más contundente de la corrupción en el INE. Guadalupe Taddei sentada con su contratista favorito haciendo cuentas de cuantos millones les tocan por los “moches” de los contratos. Libreta en mano, “primero lo mío, luego lo tuyo”.#LatinusInvestiga… pic.twitter.com/xFrlkRMcgf — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 3, 2026

“Yo llevo unos 300 y tú dos millones”: video exhibe a Guadalupe Taddei cobrando presuntos moches de contratos del INE

En este nuevo video revelado de Guadalupe Taddei sobre presuntos moches en contratos del INE, se puede escuchar de manera clara las cantidades que se llevaría el contratista y la propia exconsejera presidenta.

“Yo le había puesto 3 mil 750 más o menos nos van a dar, yo llevo 1,300 y tú dos millones en la credencial para votar ¿estás de acuerdo?” José Alfredo Hernández Casillas

Palabras de José Alfredo Hernández Casillas en el video, mientras Guadalupe Taddei se le ve tomando nota.

Según la investigación de Latinus, esta conversación de Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas se adjudica a un contrato con fecha del 10 de diciembre, por un monto máximo de 71 millones de dólares, equivalente a aproximadamente mil 300 millones de pesos, y cuya vigencia se extendería hasta 2031.

Asimismo, José Alfredo Hernández Casillas también le asegura a Guadalupe Taddei que salen más de 60 millones de dólares anuales por sus moche, además de ya estar elaborando un documento con sus abogados para definir el 30% que les tocaría a él y a la exconsejera presidenta del INE.