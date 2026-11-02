La conductora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, permanecen en una situación migratoria irregular en Estados Unidos desde julio de 2021 tras ingresar sin pasar por controles fronterizos.

Debido a esto, en julio de 2022, Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga presentaron una solicitud de asilo político, argumentando que huían de una supuesta persecución en México motivada por su ideología conservadora.

Sin embargo, dicha petición sigue pendiente de resolución, lo que motivó que Inés Gómez Mont fuera detenida por agentes del ICE en Florida y recluida en el Broward Transitional Center.

Inés Gómez Mont (Agencia México)

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga solicitaron desde el 2022 asilo político en EU

La petición de asilo fue ingresada el 11 de julio de 2022 ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de manera conjunta por Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

La pareja sostuvo que sufría persecución en México motivada por su “ideología conservadora”. En su expediente judicial argumentaron que regresar a territorio mexicano representaba un riesgo inminente de ser perseguidos y privados de su libertad de forma injustificada.

Ambos ingresaron a Estados Unidos en 2021 con visas de turista; tras salir temporalmente, reingresaron al país a través de una embarcación sin pasar por controles aduanales.

Su estancia legal autorizada venció en julio de 2021, quedando en condición irregular. El trámite de asilo no les otorgó un estatus migratorio regularizado mientras se resolvía.

Al momento de que Inés Gómez Mont fue detenida por agentes del ICE el 30 de octubre del 2026 en Florida, la solicitud de asilo permanecía abierta y pendiente de resolución.

Aunque solicitar asilo no frena automáticamente una deportación ni garantiza la permanencia, su defensa legal utiliza el trámite y recursos como el habeas corpus para intentar frenar una expulsión expedita y buscar llevar el proceso migratorio en libertad.

Inés Gómez Mont detenida en Florida (Especial)

Inés Gómez Mont aparece en los registros oficiales del ICE

La presencia de Inés Gómez Mont en el registro oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirma su detención y situación legal bajo la custodia de la agencia migratoria estadounidense.

En el sistema de localización de personas bajo custodia de ICE, figura bajo el nombre de Inés Gómez Mont-Arena, con país de origen México y estatus oficial de “Bajo custodia del ICE”.

El sistema indica que permanece ingresada en el Broward Transitional Center (BTC), una instalación migratoria localizada en el condado de Broward, Florida.