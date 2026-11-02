Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) preparan un paro laboral el próximo 9 de noviembre como protesta ante diversas problemáticas al interior de la dependencia.

Las protestas y paro laboral serían en el marco de irregularidades detectadas no solo en la presidencia de Guadalupe Taddei sino en el otorgamiento de plazas a cambio de “diezmos”.

De acuerdo con la periodista Aurora Zepeda, en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, los trabajadores han tomado la decisión de hacer visible otras problemáticas que enfrentan tras el caso Taddei, a pesar de tener miedo.

Trabajadores del INE preparan paro laboral el 9 de noviembre

Trabajadores del INE preparan un paro laboral, en el marco de abusos en su contra y la exigencia de “diezmos”, reveló la periodista Aurora Zepeda.

El paro sería el próximo 9 de noviembre en los módulos del INE, como una muestra de anomalías al interior del instituto.

El paro laboral estaría siendo preparado con cierta discreción y temor, ante prácticas en las que incluso les revisaban el teléfono celular personal.

Trabajadores del INE preparan paro nacional por “diezmos” y otras anomalías

De acuerdo con las denuncias, al momento de recibir su contrato, los nuevos trabajadores del INE recibían indicaciones de los montos a dar como “diezmo”.

La entrega de dinero variaba pues en algunos casos era mediante depósito, por lo que recibían números de cuenta y en otros casos era en efectivo, el cual entregaban a un hombre en un restaurante.

Las plazas en cuestión eran de jefaturas de departamento y subdirectores, quienes apagaban alrededor de 15 mil pesos por sueldos que van de los 40 mil al alrededor de 100 mil pesos.