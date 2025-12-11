Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desestabilizan al país norteamericano.

“Hemos visto crímenes terroristas contra niños estadunidenses y sus familias, de parte de los migrantes criminales que nunca debieron entrar al país en primer lugar” Kristi Noem

Durante su comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Kristi Noem señaló a los cárteles mexicanos de perjudicar la estabilidad de Estados Unidos.

Kristi Noem acusa al Cártel de Sinaloa y al CJNG por causar caos en Estados Unidos

Kristi Noem señaló al Cártel de Sinaloa y al CJNG por causar caos y perjudicar los intereses estadounidenses.

En su intervención, Kristi Noem incluyó a los cárteles mexicanos entre las amenazas globales que enfrenta Estados Unidos.

Aunque no profundizó en las acciones de ambos grupos, más allá del contrabando de drogas ilícitas.

“Los grupos del crimen organizado transnacional, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, provocan caos y dañan los intereses de EU” Kristi Noem

Manifestantes en contra de Kristi Noem tras declaraciones sobre el Cártel de Sinaloa y CJNG

Durante su comparecencia, Kristi Noem fue cuestionada por su persecución indiscriminada de la migración, además de que enfrentó solicitudes de renuncia.

Y es que creen que la política de deportaciones de la administración de Donald Trump está empeorando la inseguridad en Estados Unidos.

La participación de Kristi Noem transcurrió en un escenario político marcado por tensiones entre el gobierno federal y legisladores opositores.

La comparecencia finalizó de manera abrupta cuando la secretaria abandonó la Cámara de Representantes antes de que concluyera la audiencia, argumentó que tenía que acudir a otra reunión.

A su salida, un grupo de manifestantes siguió a Kristi Noem por los pasillos del congreso gritando consignas.

La comparecencia de Kristi Noem estuvo marcada por las protestas, luego de que fue interrumpida por dos manifestantes que se pronunciaron contra el ICE.