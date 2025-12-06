Estados Unidos solicitó a México enfrentar y desmantelar organizaciones del narcotráfico luego de la llegada de Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante un evento encabezado por Ernestina Godoy, Mark Coolidge Johnson, diplomático de Estados Unidos, dijo que ante el cambio de titular de FGR, la prioridad debe ser enfrentar al narco.

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Estados Unidos pide a México enfrentar al narco ante nueva titular de la FGR

Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, hizo una fuerte solicitud a México, principalmente, a Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR.

El diplomático señaló que la FGR y las fiscalías estatales deben enfocar su esfuerzo en enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado, más allá de la persecución de delitos individuales.

Este evento fue el primero en el que Ernestina Godoy participó desde que tomó el cargo de fiscal y Mark Coolidge Johnson resaltó la importancia de la colaboración entre México y Estados Unidos.

Respecto a los acuerdos a los que se llegaron en el evento, los representantes de ambas naciones se comprometieron a fortalecer el intercambio de información para avanzar en el tema de seguridad pública.