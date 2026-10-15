Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que ya se reunió con la Comisión Nacional de Agua (Conagua) para dar solución al problema de abasto de agua potable en Jalisco.

La mandataria reconoció que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ya le había comentado sobre algunos proyectos al respecto. Sin embargo, ella prefiere “conocer técnicamente” todo.

Claudia Sheinbaum confirma trabajo con Conagua por el agua en Jalisco

La protesta del 11 de octubre de 2026 en Jalisco por el abastecimiento de agua potable en el estado, no solo derivó en denuncias de violencia, sino en exhibir la calidad de agua que estaba recibiendo la población.

Ante ello, Claudia Sheinbaum informó en la mañanera del pueblo del 15 de octubre de 2026, que hay dos proyectos que se están analizando con Conagua. Sin embargo, optó por pedir una mayor revisión.

La mandataria explicó que lo que desea es conocer de forma más técnica el proyecto, para así poder hablar con Pablo Lemus

“Para que una vez que tengamos claro el proyecto y ya podamos hablar con el gobernador (...) pero pues sí tengo que conocer técnicamente todo el planteamiento que se está haciendo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum apuntó que el conocer el proyecto para el agua en Jalisco gira en torno a que quiere saber “qué recursos podríamos aportar” para terminar con la crisis del agua.

Claudia Sheinbaum reconoce que Pablo Lemus ya le había hablado sobre el agua en Jalisco

La presidenta de México dijo que ya se trabaja con Conagua para el proyecto del agua en Jalisco y reconoció que el gobernador ya la había abordado al respecto.

Aunque aclaró que no ahondaron en el tema, dijo que en una visita que tuvo a Jalisco, Pablo Lemus le dijo “de manera muy rápida” los proyectos por el agua, por ello, ahora quiere conocer a fondo cómo se puede solucionar.

Claudia Sheinbaum dijo esperar que esta misma semana tengan una respuesta para darle a la ciudadanía en Jalisco.