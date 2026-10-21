El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, planteó destinar un presupuesto de 8 mil 500 millones de pesos para solucionar la crisis de abastecimiento de agua en Jalisco.

Así lo indicó al señalar que el recurso en cuestión, permitiría financiar proyectos multianuales que se enfoquen en infraestructura, almacenamiento, distribución y saneamiento del agua en Jalisco.

Por otro lado, Álvarez Máynez llamó a parar las disputas partidistas y priorizar la atención ciudadana, luego del referencia al enfrentamiento que tuvo con el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla.

Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO / Carlos Alberto Carbajal)

Álvarez Máynez destaca propuesta para asignar 8 mil 500 millones de pesos para el agua en Jalisco

Debido a la crisis por el suministro de agua en Jalisco, habitantes del estado llevaron a cabo protestas para exigir soluciones a la problemática los días 11 y 18 de octubre en Guadalajara.

Ante el escenario crítico, Jorge Álvarez Máynez reconoció que el problema se trata de un reto profundo, pues señaló que refleja años de abandono en materia de infraestructura y saneamiento.

Ante ello, indicó que ya se trabaja en un planteamiento para atender la crisis de agua en Jalisco, del que adelantó, contempla la asignación de un presupuesto de 8 mil 500 millones de pesos.

💦#AguaJalisco @AlvarezMaynez propone 8 mil 500 mdp para Jalisco como prioridad del Presupuesto 2026 El dirigente nacional de MC acudió a la @Mx_Diputados para plantear que en una primera etapa de los proyectos multianuales para atender la crisis del agua en Jalisco se destinen 8 mil 500 millones de pesos También reconoció a @RicardoMonrealA por no abonar al linchamiento y por tener una actitud de solución y concordia. Señaló que la Cámara de Diputados puede aportar a Jalisco y al resto del país ante la crisis de abastecimiento, saneamiento e infraestructura hídrica. — Laura Brugés (@LauraBruges) October 20, 2026

Con respecto al monto, explicó que se destinaría a proyectos de carácter multianual para resolver de fondo los problemas históricos de distribución y tratamiento del recurso natural en la entidad.

En ese sentido, destacó que el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Abud ya presentó las propuestas técnicas ante la Comisión de Presupuesto con el fin de garantizar la asignación de recursos.

Álvarez Máynez llama a evitar confrontaciones

Tras hablar sobre la propuesta de asignación presupuesto para atender el problema del agua en Jalisco, Álvarez Máynez se pronunció en contra de las confrontaciones partidistas.

Sobre ello, rechazó que la solución a los problemas de la ciudadanía pueda encontrarse a través de la profundización de las diferencias electorales o políticas entre los distintos partidos.

En ese sentido, el líder de Movimiento Ciudadano subrayó que la prioridad debe ser actuar estrictamente en el ámbito de las responsabilidades legislativas para aportar soluciones reales al país.

Derivado de lo anterior, el político reconoció públicamente las declaraciones del diputado Ricardo Monreal, señalando que abonan directamente a construir una actitud de concordia y entendimiento.

Finalmente, insistió en que impulsar un clima de diálogo constructivo es el camino necesario para lograr destrabar los acuerdos presupuestales que requiera por la población.