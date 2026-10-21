El gobernador Pablo Lemus reafirmó su compromiso por resolver la situación del agua en Jalisco, que calificó como un problema histórico, pues por años se dejó de invertir en infraestructura para la potabilización.

Pese a recalcar que es un problema de años, Pablo Lemus dijo que, en lugar de repartir responsabilidades por los problemas del pasado, asumirá el reto que le tocó y encabezará las acciones para atender la situación.

No soy una persona que busque trasladar la culpa a otros. Esta es mi administración y este es el reto que me tocó asumir. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Pablo Lemus asume responsabilidad por la calidad del agua en Jalisco y promete soluciones

Al instalar una mesa de diálogo, Pablo Lemus reconoció que durante décadas se dejó de invertir en la infraestructura para la potabilización del agua, lo que sumó a la crisis actual de la calidad del líquido.

Ante este panorama, el gobernador Pablo Lemus se dijo comprometido con el “reto que le tocó asumir”, destacando que seguirá trabajando hasta que los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara tengan agua de calidad.

“Es el reto que me tocó asumir”: Pablo Lemus reafirma compromiso por el agua en Jalisco (Captura de pantalla)

Pablo Lemus adelantó que su administración se concentrará en encontrar soluciones en lugar de acusar a gobiernos del pasado, pero para hallar a una respuesta, se requiere la participación conjunta de:

Universidades

Sindicatos

Colegios profesionales

Especialistas

Ciudadanos

Por lo anterior, llamó a distintos sectores de la sociedad a involucrarse en las acciones para mejorar la calidad del agua. Señaló que las mesas de diálogo se harán de manera permanente.

Asimismo, Lemus pidió a la población comprender la magnitud del problema y tener paciencia durante el desarrollo de las medidas, reconociendo la preocupación de los habitantes por no tener agua.

El mandatario aseguró que su gobierno lleva meses trabajando en la solución y afirmó que los resultados comenzarán a observarse paulatinamente durante las próximas semanas y meses.

Vamos a resolver el problema de calidad del agua de la zona metropolitana. No tengo duda” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco