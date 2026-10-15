Ariadna Montiel acusó a Movimiento Ciudadano, PRI y PAN de frenar el debate sobre el agua en Jalisco, por lo que desafió a sus bancadas a “dar la cara” ante las denuncias de crisis hídrica.

¿Esta es la nueva política: golpear, disculparse y esconderse cuando toca responder a los graves problemas que viven las y los ciudadanos? ¡Den la cara! Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Tras haberse ausentado del Congreso de Jalisco, la dirigente nacional de Morena acusó que mientras la ciudadanía exige agua, las bancadas de MC, PRI y PAN prefieren “dar la espalda” a afectados.

La diputada morenista Tonantzin Cárdenas también denunció la situación, señalando que la ausencia de varios legisladores resultó en solo 16 asistencias, cuando el mínimo para sesionar son 20.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena (Especial )

Ariadna Montiel arremete contra MC, PRI y PAN por frenar discusión sobre crisis hídrica en Jalisco

En redes sociales, Ariadna Montiel arremetió contra las bancadas de MC, PRI y PAN en el Congreso de Jalisco luego de que una sesión legislativa no pudiera realizarse por falta de quórum.

La morenista aseguró que los legisladores de estas fuerzas políticas no acudieron al recinto, lo que impidió discutir temas relacionados con la crisis del agua que enfrenta la entidad.

“Den la cara”, reclamó Ariadna Montiel al señalar que mientras ciudadanos y organizaciones sociales exigían respuestas y soluciones, los diputados “dan la espalda” y evitan el debate público.

Mientras la ciudadanía y las organizaciones exigían justicia y soluciones a la grave crisis del agua, el MCPRIAN da la espalda a las víctimas y se niega a resolver los problemas que aquejan al pueblo. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

El momento más tenso se dio cuando Ariadna Montiel arrobó directamente a Jorge Álvarez Máynez, cuestionándole si la “nueva política” que promueve MC consiste en “golpear, disculparse y ocultarse cuando toca responder”.

Ariadna Montiel acusa a MC, PRI y PAN de frenar el debate sobre el agua en Jalisco (@A_MontielR)

Diputada de Jalisco denunció falta de quórum

La falta de quórum también fue denunciada por la diputada local Tonantzin Cárdenas, quien señaló que únicamente se registraron 16 asistencias, cuando eran necesarias al menos 20 para iniciar sesión.

La legisladora cuestionó la ausencia de integrantes de Movimiento Ciudadano y advirtió que la inasistencia impidió que se desarrollara la sesión ordinaria programada para ese día.