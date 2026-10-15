El gobierno del estado de Jalisco apuntó a las descargas domiciliarias e industriales como las principales responsables de la grave contaminación del agua.

De acuerdo con Ismael Jáuregui, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se han detectado al menos 72 puntos de descargas irregulares en el recorrido que sigue el canal de Las Pintas, afectando a la presa homónima.

Derivado de ello, organismos de los tres órdenes de gobierno han acordado desplegar una serie de operativos y recorridos de vigilancia, con la intención de revisar si existen más zonas con descargas irregulares.

Jalisco aplicará multas a quien contribuya a la contaminación del agua; buscarán regular sistemas de descargas

Ismael Jáuregui manifestó que aprovecharán que el canal se encuentra actualmente seco, para que los equipos técnicos visibilicen tuberías, giros y conexiones de desecho que con anterioridad permanecían completamente ocultas bajo el nivel del caudal.

Esta condición facilitará la localización precisa de los puntos de descargas irregulares, tanto domiciliarias e industriales permitiendo, permitiendo la recolección de pruebas que permita a su vez la imposición de multas.

A su vez, Luis Barbosa, director de la Comisión estatal de agua de Jalisco, manifestó que buscarán no solo aplicar las multas correspondientes, sino que las autoridades municipales faciliten la regularización de estos sitios.

Ello con la intención de que no continúen utilizando de forma irregular el canal de Las Pintas para desalojar sus desechos.

Jáuregui detalló que las inspecciones iniciarán a después del 15 de octubre de 2026 y se prolongarán a lo largo de las próximas semanas.

De acuerdo con la gravedad del daño que se pueda documentar, los responsables de contar con descargas domiciliarias e industriales de tipo irregular podrían ser acusados de daño ambiental, asumiendo el pago correspondiente por este delito.