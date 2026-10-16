Pablo Lemus calificó como “absolutamente falso” que su gobierno tenga intención de privatizar el agua en Jalisco o de ceder el recurso vital a una empresa israelí.

“Se ha dicho que queremos privatizar el agua y hasta entregarla a una empresa israelí. Quiero ser muy claro: eso es absolutamente falso. El agua de Jalisco no se va a privatizar” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Tras las protestas por el agua en el estado, el gobernador aseguró que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de México para construir el acueducto alterno Chapala-Guadalajara.

Pablo Lemus niega plan para privatizar el agua en Jalisco o entregarla a empresas de Israel

En sus redes sociales, Pablo Lemus rechazó categóricamente las versiones que señalan una presunta intención de privatizar el agua en Jalisco o entregarla a empresas de Israel.

En ese sentido, garantizó que el agua no será privatizada, pues, dijo, ni él ni ningún partido político del estado están de acuerdo con privatizar el agua de los jaliscienses.

“Yo no estoy de acuerdo con privatizar el agua, ningún partido político de Jalisco está de acuerdo, ningún jalisciense está de acuerdo. Nunca lo hemos pensado, nunca lo hemos dicho y nunca lo hemos propuesto” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

En relación con ese argumento, el mandatario afirmó que la gestión del agua seguirá bajo la dirección del Estado, mientras explicó los avances alcanzados en las negociaciones con el Gobierno Federal.

Pablo Lemus mencionó que Jalisco ya realizó una inversión inicial de 8 mil millones de pesos para evitar los tramos más críticos de contaminación en el camino que proviene del Lago de Chapala.

Además, agregó que una parte de los recursos fueron destinados a la ampliación de la Planta Potabilizadora No. 1, la cual abastece al 40 por ciento de la ciudad.

Cientos de Jaliscienses manifestandose por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares (Fernando Carranza García)

Pablo Lemus reporta avances en el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara

Con respecto a la propuesta técnica enviada al Congreso de Jalisco para la construcción del nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, el gobernador puntualizó que este buscará que el agua no se contamine.

Acotó que la propuesta es usar el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), utilizado por el gobierno federal y que no implica privatización.

El mandatario explicó que este proyecto se presentó debido a la falta inicial de recursos destinados a infraestructura hídrica en Jalisco, dentro del primer borrador del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.