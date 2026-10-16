Después de no asistir a la sesión del Congreso de Jalisco, en la que se discutiría el tema del agua en el estado, la bancada de Movimiento Ciudadano afirmó que su ausencia fue una “decisión responsable”.

La inasistencia a la sesión fue una decisión responsable para cuidar y no entorpecer el diálogo abierto y público entre la Presidenta de la República y el Ejecutivo estatal. Movimiento Ciudadano en Jalisco

Según explicaron los legisladores, su ausencia tuvo la intención de no caer en usos políticos ni obstaculizar el diálogo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Pablo Lemus.

La situación desató críticas especialmente en la bancada de Morena y la dirigente nacional Ariadna Montiel, quien acusó que la verdadera intención era frenar el debate sobre el agua en Jalisco.

Movimiento Ciudadano en Jalisco no se presentó a sesión para “evitar intereses políticos” (Especial)

Movimiento Ciudadano en Jalisco no se presentó a sesión para “evitar intereses políticos”

En un comunicado difundido en redes sociales, los diputados de Movimiento Ciudadano en Jalisco aseguraron que su prioridad es “resolver las denuncias de escasez hídrica” en el estado.

Las y los diputados que integramos la Bancada Naranja en el Congreso del Estado de Jalisco fijamos de manera unida y contundente nuestra postura respecto a la sesión de este jueves: Nuestra prioridad es resolver de fondo el problema del agua para nuestro estado. Movimiento Ciudadano en Jalisco

Agregaron que, como legisladores responsables, buscan que el proyecto técnico y financiero hídrico sea la mejor propuesta para garantizar el agua a las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

No obstante, reconocieron que decidieron no presentarse en la sesión para evitar que intereses políticos y con tintes de polarización afectasen el diálogo en tribuna.

Como bancada que pone al centro las necesidades más importantes de las y los ciudadanos, tenemos claro que no se trata de mediatizar un tema ni de montar un espectáculo en tribuna, sino de privilegiar lo que verdaderamente importa: Resolver de raíz la problemática hídrica de Jalisco. Movimiento Ciudadano en Jalisco

Finalmente, Movimiento Ciudadano dijo que su compromiso es poner por delante las soluciones reales, especialmente en cuanto a la falta de agua que azota a los jaliscienses.

Morena critica ausencia de Movimiento Ciudadano en Congreso de Jalisco

En redes sociales, la diputada local Tonantzin Cárdenas señaló que únicamente se registraron 16 asistencias, cuando eran necesarias al menos 20 para iniciar sesión en el Congreso de Jalisco.

La legisladora señaló la ausencia de miembros de Movimiento Ciudadano y comentó que su falta impidió llevar a cabo la sesión ordinaria prevista para tratar el tema del agua.

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, señaló que mientras la gente pide agua, las bancadas de MC, PRI y PAN prefieren “dar la espalda” a quienes están afectados.