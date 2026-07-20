El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, calificó el multihomicidio en el estado como una barbarie y aseguró que se aplicará todo el peso de la ley para evitar la impunidad en el caso.

“Quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello. Habrá justicia, no impunidad. Como lo hemos hecho ya en otros casos” David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas

Entre los fallecidos se identificaron a funcionarios municipales, empresarios y un exalcalde, lo que ha generado una fuerte indignación social.

Las principales líneas de investigación sugieren posibles delitos de extorsión y colusión de servidores públicos con el crimen organizado.

David Monreal asegura que habrá justicia y no impunidad en el multihomicidio en Zacatecas

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, rompió el silencio tras el multihomicidio de 10 personas en la entidad, calificando el acto como una “barbarie”.

🔴 “Quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”: el gobernador de Zacatecas, David Monreal, promete justicia y cero impunidad tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en el estado. pic.twitter.com/BKezi6UMIu — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

Prometió que en este caso habrá justicia y cero impunidad pues señaló que los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrentarán la ley.

David Monreal Ávila reconoció que el acontecimiento ha generado mucha “impotencia” en su gobierno.

Debido a esto, anunció el lanzamiento de una campaña intensiva contra la extorsión y el cobro de piso, pidiendo a la población utilizar los mecanismos de denuncia anónima para combatir a los grupos criminales.

David Monreal Ávila manifestó que lo sucedido no solo afectó a las familias de las víctimas, sino que “se agravió al pueblo de Zacatecas y al gobierno mismo”.

“Lo sucedido no solo enlutó a las familias de las víctimas, se agravió al pueblo de Zacatecas y al gobierno mismo” David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas

Expresó sus condolencias hablando no solo como gobernador, sino como ciudadano zacatecano y fresnillense.

Aseguró que estas expresiones de violencia, lejos de amedrentar a las autoridades, las obligan a “redoblar esfuerzos” y a no retroceder ni tener miedo ante los grupos que vulneran la paz.

David Monreal Ávila puntualizó que el proceso de pacificación en la entidad continuará y que las investigaciones, que incluyen líneas sobre extorsión y posible colusión de servidores públicos, seguirán su curso de manera exhaustiva.

Tras multihomicidio en Zacatecas, se refuerza la seguridad en el estado

David Monreal Ávila prometió una investigación exhaustiva y profesional que incluso incluirá un componente financiero para rastrear a los responsables.

Como parte de estos avances, ya se han realizado dos cateos en inmuebles ubicados en el municipio de Fresnillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado y el gobierno estatal mantienen tres vertientes principales en sus indagatorias:

Colusión: Se investiga la posible participación o complicidad de servidores públicos en los hechos. Extorsión: Se analiza si el móvil está ligado a redes de extorsión o cobro de piso contra sectores productivos. Reunión previa: Se indaga si las víctimas fueron citadas en un mismo punto antes de ser secuestradas y ultimadas.

Ante esta crisis, las autoridades han reforzado la seguridad con la llegada de cientos de elementos federales y militares.

Se cuenta con un operativo de más de 900 elementos estatales y federales. Tras los hechos, arribaron 400 elementos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional para fortalecer las tareas de vigilancia.

Existe una coordinación directa con la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Se ha fortalecido la comunicación con entidades vecinas como Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí y Durango para cercar a los grupos criminales.