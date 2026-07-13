Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hizo un llamado a todos los partidos políticos y a la sociedad en general a pronunciarse contra las muertes de migrantes mexicanos en Estados Unidos y la violación a sus derechos humanos.

“Este es un tema no solamente del gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos…. Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos sin excepción, presentan también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos y a todos aquellos que lo quieran hacer… espero que sean receptivos a que todas y todos nos manifestemos por la defensa de los mexicanos en el exterior” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del 13 de julio de 2026, Sheinbaum dijo que el tema de la defensa de los mexicanos en Estados Unidos no solo compete al Gobierno de México sino a la sociedad en general.

Así lo dijo luego de anunciar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuyo titular es Roberto Velasco, va a denunciar ante el Departamento de Justicia y fiscalías estales las al menos 17 muertes de connacionales mexicanos relacionadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Sheinbaum pide al Congreso manifestarse contra muertes de mexicanos en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum se dirigió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que también haga una solicitud de información a Estados Unidos para conocer lo que ha pasado con la muerte de al menos 17 migrantes mexicanos, el más reciente Lorenzo Salgado en Houston.

La presidenta dijo que la defensa de los mexicanos en el exterior corresponde a todos y todas, sobre todo para que se preserve su vida y sus derechos humanos.

Sheinbaum manifestó que espera que los partidos sean receptivos en su petición y se manifiesten a favor de los mexicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos.

México avisa que va a denunciar muertes de mexicanos en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum dijo que la SRE va a emprender denuncias en Estados Unidos dado que las cartas diplomáticas que ha enviado no han tenido efecto.

Estas denuncias fueron avisadas al embajador de Estados Unidos en Mexico, Ronald Johnson, de quien Sheinbaum dijo fue receptivo.

La presidenta descartó que México asuma una actitud de silencio injustificado, pero puntualizo que esta manifestación no significa afectación a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.