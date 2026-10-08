La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que buscará la reactivación de la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

Sin embargo, aclaró que pese a los delitos de los que se les acusa, la Interpol aún no ha dado información para sustentar lo que motivó a que esta ficha roja les fuera retirada.

Claudia Sheinbaum quiere que la Interpol reactive ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La mandataria no solo reaccionó a que la Interpol retirara la ficha roja al matrimonio acusado de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y operaciones de procedencia ilícita, sino que dijo que buscaría la reactivación del protocolo.

En la mañanera del pueblo del 8 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum dijo que sí buscaría la reactivación. Sin embargo, también está en la espera de que se informe el motivo del retiro del estatus legal de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

“Todavía no se da la información oficial de por qué se retiró esta ficha roja por parte de Interpol”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque Sheinbaum no informó cuál sería el proceso a llevar para la reactivación, confirmó que el gobierno sí trabajo sobre ello.

SHCP expondrá el modus operandi de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

Si bien Claudia Sheinbaum detalló que buscará la reactivación de la ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, también mencionó que se expondrán los motivos por los son perseguidos por la Interpol.

La mandataria mencionó que a la conferencia del pueblo asistiría la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP) para hablar sobre las irregularidades que dio origen a la orden de aprehensión del matrimonio.

Sheinbaum mencionó que el objetivo es que se entienda “lo profundo” de las irregularidades que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga cometieron.