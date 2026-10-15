El pasado 11 de septiembre se puso a la venta Ley de Fuego, la novela de Inés Gómez Mont que ya se puede adquirir en Amazon México.

El thriller legal de 815 páginas mezcla crimen, poder, misterio, traición y romance.

Ley de Fuego se puede adquirir a través de la plataforma Amazon México. Su precio varía según su formato:

Pasta dura: $794.98

Pasta blanda $533.64

Hasta el momento se desconoce si la novela tendrá versión eBook.

“Ley de Fuego” de Inés Gómez Mont (Amazon México)

¿De qué trata Ley de Fuego de Inés Gómez Mont?

Ley de Fuego retrata la vida de la abogada penalista Carlota Torres, quien tiene muy marcados sus principios y antepone su deber frente a las emociones.

La llegada a su vida de Emilio Zarate, un empresario acusado de liderar una organización criminal, representa un nuevo desafío en los tribunales y sobre todo en su vida.

Este caso pone de frente a Carlota con Lorenzo Andrade, el Fiscal General de la República, quien se ha prometido llevar la justicia al límite.

El drama surge de la historia que comparten Carlota y Lorenzo, cuyas familias son rivales, pero no representan un verdadero obstáculo para sentir una pasión desbordada que no se puede ignorar.

A poco de su lanzamiento, críticos y lectores describen la novela como una versión judicial del clásico Romeo y Julieta.

Paralelamente, Ley de Fuego ha sido interpretada como una catarsis de Inés Gómez Mont, quien proviene de una familia de abogados y enfrenta procesos legales en México.